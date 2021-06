Sõjakirves maha maetud: Eesti koondislane naaseb klubisse, kust kaks aastat tagasi päevapealt minema löödi

Päev pärast sõnavõttu otsustas klubi juhtkond Raadiku vaibale kutsuda ja teatas, et reeglite rikkumise tõttu on otsustatud eestlasega leping enne tähtaega lõpetada. «Mängija lepingus on punkt, kus on kirjas, et ta ei tohi meeskonna siseasju avalikkuses lahata. Raadik eksis selle reegli vastu,» oli klubi tegevjuhi Timo Perälä napisõnaline kommentaar toona Soome meediale.