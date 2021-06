Peatreenerina jätkav Rannula kinnitab: Pärnu läheb eurosarja

«Lahtisi otsi [seoses Europe Cup'iga] veel on, aga kindel on see, et me seal osaleme. See, kas me alustame alagrupiturniirilt või eelringist sõltub ka teistest asjadest: palju meeskondi üldse osaleb ja mis tasmel meeskonnad [eurosarja] tulevad. Kõik pole meie kätes ja mõlemad variandid on veel olemas. Aga seda võin täna kinnitada, et me kindlasti [eurosarjas] osaleme,» sõnas Rannula klubi ühismeediasse postitatud videointervjuus.