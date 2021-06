Iluvõimlejatel jäid OMi piletid Euroopa meistrivõistlustel saamata

«Vaatamata koroonapandeemiast tingitud treenimis- ja võistlusraskustele Eesti on näidanud ja tõestanud, et oleme konkurentsivõimelised, ja seda nii täiskasvanute kui ka juunioride distsipliinides. Loomulikult on kahju, et sel korral ei õnnestunud OM-le pääseda, kuid Pariisi olümpiamängud on juba kolme aasta pärast ning selle EMi tulemused ja sooritused tõestavad, et oleme õigel teel», sõnas Eesti koondise delegatsiooni juht Natalja Inno.