Endine Liverpooli mängumees ei kahetse klubist lahkumist

«Ei, ma ei kahetse Liverpoolist lahkumist. Ma ei ole seda tüüpi inimene. Tegin sellise otsuse, sest tundsin, et see on õige. Kindlasti ei vaata ma tagasi. Isegi kui ma olen oma karjääri jooksul mõne vea teinud, siis läbi vigade õpitaksegi,» lausus Lovren Inglismaa väljaandele FourFourTwo.