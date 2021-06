Sordo tahab WRC karjääri jätkata, aga Hyundai pole tema ainus valik

Kui varasemad aastad oleme harjunud sellega, et Lõuna-Korea rallitiimi juht Andrea Adamo on lasknud kolmandat autot erinevate sõitjate vahel jagada, siis viimasel ajal on kostnud kõlakaid teemal, et Oliver Solberg võib saada järgmine hooaeg võimaluse teha kaasa täisprogramm.