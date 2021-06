Hawaii Express Estonian Cupi teisel etapil võidutsesid Gert Jõeäär ja Janelle Uibokand

«Ega võit nüüd kergelt ei tulnud, aga siiski kindlalt,» ütles finiši järel Jõeäär, kes läbis distantsi ajaga 2:12.29. «Ei raisanud ennast ja õigel ajal panin gaasi põhja, kui nägin, et Ivol ei ole seda lisakäiku.» Sarja uue etapi, Kõlleste Rattamaratoni rada pidas võitja väga kiireks. «Oli palju kruusa- ja metsateid, singleid ei olnudki väga, see viis keskmise tempo koguni 32km/h peale.»

Kuigi üldvõite on Jõeäärel juba õige mitu, hindab ta oma sõnutsi eelkõige siiski etapivõite. «Eks see üldvõit tuleb rohkem nii preemiaks. Suuremat emotsiooni pakub ikkagi ühe sõidu võit. Võtangi ühe korraga ja üritan mitte väga kehvasid tulemusi sisse jätta. See ongi tavaliselt edu toonud.»