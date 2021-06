Kalev/Cramo konkurent täiendas enda ridu NBA meistriga

Venemaa suurklubi sõlmis 27-aastase Loydiga kaheaastase lepingu ning seda on võimalik ka aasta võrra pikendada. «Ma ootan väga Zeniidis mängimist. Tegemist on suurepärase klubiga ja meil on ühised eesmärgid. Alati väljakule minna, et võiduga lahkuda. Olen kindel, et suudan meeskonnale lisakäigu anda,» sõnas Loyd.