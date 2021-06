Väärkohtlemise või ahistamise kahtluse korral valitseb sageli peataolek

7. Austa sportlaste, treenerite ning juhtide eraelulisi piire.

8. Väldi rollikonflikte. Kui sportlase ja treeneri vahel on tekkinud vastastikune suhe, siis tuleb sellest teada anda ning avatult selgitada konkreetses kontekstis.

Kui lähisuhe, sh seksuaalsuhted treeneri ja sportlase vahel tekivad, peaks treener sellest oma ülemusele võimalikult ruttu teada andma. See peaks olema kirjas ka treeneri lepingus. Kui sportlane väidab, et teda on väärkoheldud mõned aastad tagasi ning treener väidab, et tegemist oli konsensuslike suhetega täisealiste vahel, siis on võimalik edasi uurida, kas treener andis sellest oma ülemusele teada. Seega on võimalik ennetada hilisemaid süüdistusi või, vastupidi, väita, et treener on eiranud kohustust anda teada rollikonfliktist. Turvalisi lähisuhteid tuleb väärtustada – see peab juhtuma vabatahtlikult, kasutamata ära oma positsiooni, ametikohta või sõltuvust.

9. Ära paku tasu või preemiat eesmärgiga nõuda või näha vastutasuks ette seksuaalteenuseid.

10. Tegutse ning anna teada, kui eeltoodud reegleid rikutakse.

Reeglite rikkumisest teavitajat ei tohi mingil moel karistada. Peamine väljakutse selle juures on inimeste ebakindlus: kas ja millal teada anda ning kuidas võidakse reageerida. Alaealise puhul on kohustus teada anda abivajavast või hädaohus lapsest – seega ei saa jääda ka alaealise enda otsustada, kellele juhtunust räägitakse. Samas tuleb lapsele selgitada, miks on vajalik kedagi veel kaasata ning et see on tema enda huvides. Seksuaalsuhted alaealise ja treeneri vahel peaks olema keelatud.

Kõhklustega ei tohi jääda üksi, alati on võimalik helistada nõuandeliinidele, konsulteerida. Teatav ebakindlus ning kahevahel olek on mõistetav. Isegi kui on selge, kuidas tegutseda ning sisemine veendumus olemas, siis on hea, kui keegi selle üle kinnitab ning annab kindluse edasisteks sammudeks. Kui aga jääda tegevusetuks, siis ollakse tagasi punktis, kus ahistamine ning väärkohtlemise sportlaste suhtes kiidetakse heaks, seda lubatakse, see kestab edasi ning võib avalduda aastaid hiljem märksa suurema kahjuga kõigi jaoks.