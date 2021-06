WRC plaanib võistluskalendrit laiendada USA-sse: seal on kõik suurem ja parem!

FIA rallijuht Yves Matton vihjas, et peale Ühendriikides toimuva ralli, soovitakse oma haaret laiendada ka teistesse maailma suurriikidesse: «On selge, et sellise Põhja-Ameerika etappi toimumine ei oleks oluline mitte ainult Fordile ja M-Spordile, vaid ka teistele autoralli MM-sarjas osalevatele tiimidele. Samuti peaksime minema ka riikidesse nagu Hiina või Venemaa.

M-Spordi tiimijuhi Rich Milleneri sõnul on nad USA etapist äärmiselt huvitatud: «Me tahame, et seal järgmine aasta midagi toimuks, seal on täiesti avastamata turg. Seal on hea taustsüsteem, imelised teed ja head võimalused millegi korda saatmiseks.

Ameerikas on kõik suurem ja parem kui mujal, seega oleksime Fordiga koduradadel sõitmise ideest vaimustuses ning see on meie jaoks äärmiselt tähtis,» sõnas Millener.

«Ma usun, et suudame kõigi osapoolte vahel saavutada ühise kokkuleppe ja 2024. või miks mitte juba 2023. aastal korraldada MM ralli. 2022. aastal toimuks aga juba kandidaatralli. See oleks fantastiline sündmuste käik,» andis britt Autospordile antud usutluses mõista, et juba ülejärgmisel aastal võiks MM kalendrisse lisanduda uus etapp.