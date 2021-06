Ebaõnnestumistega silma paistnud soomlast pannakse paari Toyota WRC-tiimiga

Toyota meeskonnal pole järgmiseks hooajaks sõlmitud lepingud ühegi sõitjaga. Küll aga on mõista antud, et loodetakse praeguste sõitjate jätkamist. Kalle Rovanperä ja Elfyn Evans võiksid sõita kaasa täishooaja ning tänavuse hooaja järel täiskohaga sõitmisest loobuv Sebastien Ogier võiks jätkata osalise koormusega.

Küsimus, kes võiks Ogier’st vabaks jäävatel rallidel kolmandas Toyotas istuda, on tekitanud palju kõlapinda. Laualt on läbi käinud soomlaste Esapekka Lappi ja Teemu Sunineni nimed. Intervjuus Soome portaalile rallit.fi ütles 27-aastane Suninen suhteliselt konkreetselt, et osalise koormusega hooaeg Toyotas kõlaks kenasti.