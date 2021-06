Sildaru selja taha jäänud järjekordsest vigastusperioodist: elus on nii, et iga asi on millekski hea

Sportlasena on ta küll harjunud pingeolukorras ennast kokku võtma ning maksimumi andma, kuid eksamiperiood oli siiski midagi teistsugust ning sellest on palju kõrva taha panna. Kui üldiselt on Sildaru pidanud kogu elu sportlas- ja kooliteed väga oskuslikult omavahel sobitama, siis nii põhi- kui ka keskkooli lõpueksamite ajal on tema elu tehtud võrdlemisi lihtsaks. Nimelt on ta mõlemal puhul olnud vigastatud.

«Elus on nii, et iga asi on millekski hea. Tookord, kui ma [2017. aastal] põlvesidemeid vigastasin, oli see täpselt 9. klassis ning sain seega põhikooli ilusasti ära lõpetada. Nüüd pidanuks ma samamoodi mingil hetkel selle aja võtma, et kooli lõpetamisele ja eksamitele keskenduda, aga tänu vigastusele oli see natukene kergem,» sõnab veebruaris toimunud X-mängudel varasemalt opereeritud põlve eesmist ristatisidet venitanud Sildaru.