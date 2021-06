Mainekas väljaanne ennustab, et Jüri Vips sõidab 2022. aastal F1s

Red Bulli juunioridest sõidab tänavu vormel 2 sarjas kolm pilooti. Hitechi ridades Vips ja uusmeremaalane Liam Lawson, Carlini meeskonnas hindu Jehan Daruvala. Särav etteaste F2s tähendaks ülendamist F1te, ilmselt AlphaTaurisse.

Jüri Vips. FOTO: Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Autospordi artiklis tuuakse esile, et kui välja jätta Red Bulli põhipiloot Max Verstappen, siis puuduvad teistel energiajoogifirma meeskondadesse kuuluvatel meestel 2022. aastaks lepingud. «Sergio Perez, Pierre Gasly ja Yuki Tsunoda lepingud lõppevad 2021. aastaga. Kui Red Bull otsustab, et mõnega neist pole põhjust lepingut pikendada, siis on järgmisena rivis Vips, Lawson ja Daruvala. Nii et Vipsi pöördeline nädalavahetus Bakuus saab olema tema hooaja jaoks ülioluline.»

Autosport pakub, et kui selliseid nädalavahetusi on rohkem, tundub Vips F2 tiitlipretendent. «Kui ta suudab väikesed probleemid lahendada ja edasi areneda, pole põhjust arvata, et Vips ei saaks sel aastal tiitlit võita,» kirjutatakse mainekas väljaandes.

Kuid kas sellest piisab, et hoida elus lootust F1te pääsemiseks? «Kui ta jätkab senist vormi, pole põhjust vastupidist arvata. Ainus takitus, millega ta silmitsi seisab, on lõputu sõitjakoha otsimine ülerahvastatud F1s,» tuuakse artiklis välja, et sõitjaid on alati liiga palju ja kohti vähem.