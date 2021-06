Esimeseks laskesuusatamise MK-etapiks valmistuv Otepää sai kamaluga kiita

Kuigi Otepääl pole varem laskesuusatamise MK-etappi läbi viidud, siis on korralduskomiteel aastatepikkune kogemus rahvusvaheliste võistluste korraldamisega, vahendab võistluse koduleht. «Olles olnud Otepääl natukene vähem kui 24 tundi, võin öelda, et kohapeal tundub kõik isegi parem, kui mulle on rääkinud kolleegid, kes on siin varem teisi võistlusi korraldada aidanud,» ütles MK-sarja võistluste direktor Borut Nunar. Tema sõnul on Tehvandi võistluskeskus suurepärane ja seda ümbritsev loodus samuti. «Ka korraldajad on hästi valmistunud, seega olen väga rahul,» lisas Nunar.