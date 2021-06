Eesti suusataja sponsor: on ebaõiglane, kui paari inimese sigaduse ja süsteemi alarahastuse tõttu kannatab uus põlvkond andekaid sportlasi

«Meie koostöö Himmaga algas kolm aastat tagasi. Nägime, et noor ja äge poiss, ambitsioonikate plaanidega, aga toetajaid pole. Kõik laagrid tuli kinni maksta vanematel. Nii on raske professionaalsel tasemel sporti teha ja häid tulemusi saavutada. Praeguseks toetame Martinit mõne tuhande euroga aastas ja kavatseme seda ka uuel hooajal jätkata,» ütles Sepp pressiteate vahendusel.

Ta jätkas, et pärast suuri dopinguskandaale on Eestis väga vähe ettevõtteid, kes murdmaasuusatamisele õla alla paneksid. «Samas on ebaõiglane, kui paari inimese sigaduse ja süsteemi alarahastuse tõttu kannatab uus põlvkond andekaid sportlasi, kes võiksid tulevikus suusarajal palju korda saata. Murdmaasuusatamise traditsiooni tuleb Eestis igal juhul edasi hoida,» sõnas Sepp.

Ta lisas: «Martinit eristab paljudest teistest Eesti sportlastest veel see, et tal on oma YouTube’i kanal, kuhu ta postitab humoorikaid, aga samas südamlikke videoid oma arengust ja sportlaselu köögipoolest. See annab hea võimaluse tema tegemistele ja sportlaskarjäärile kaasa elada.»