Tiitlit jahtivale Eestile astub vastu füüsiliselt võimas Türgi

Eesti meeskonna peatreener Cédric Énard sõnas, et pärast Liepajas peetud viimast alagrupiturniiri on treeningutel keskendutud nii oma asjadele kui esimesele vastasele Türgile. «Olen pärast alagrupiturniiri korduvalt rõhutanud, et mängude algused on tähtsad. Eriti sellise vastasega nagu Türgi, sest seal poleks meil pärast kehva algust enam mingit võimalust. Aga usun, et mehed on sellest aru saanud ja püüame vaimselt poolfinaaliks hästi valmis olla. Oleme ambitsioonikad ja keskendunud, ootan võitluslikku mängu,» ütles juhendaja.