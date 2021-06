Järjekordse pusletüki paika saanud Tartu korvpallimeeskond hakkab ilmet võtma

Tartu Ülikooli Maks & Moorits peatreeneri Toomas Kandimaa hinnangul on Oliveril kindel koht meeskonnas. «Oleme algusest peale tahtnud, et Oliver Tartus pikemalt oleks. Ta saab ülikoolis väga hästi hakkama ja on hea eeskuju kõigile neile, kes tahavad meistriliigas mängimist ja õpinguid ühendada. Eelmisel hooajal andis ta võistkonnale väärt käigu juurde ja teenis oma minutid auga välja. Ta sobib satsi väga hästi nii mängija kui inimesena ja mul on väga hea meel, et saame temaga ka järgmistel aastatel arvestada,» sõnas Kandimaa pressiteate vahendusel.