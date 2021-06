Legendaarset Björndalenit peetakse Hiina poliitprojektiks

Amnesty Internationali Norra osakonna juht Jon Peder Egenes ei ütle, et Björndalen või teised ei tohiks Hiinas kõrgepalgalistel ametikohtadel töötada, kuid asjal on tema sõnul üks konks. «Kui inimene selle pakkumise vastu võtab ja temast saab Hiina koondise treener, siis saab ta osaks poliitprojektist, mille ülesanne on näidata Hiina valitsejaid positiivses valguses,» ütles Egenes, vahendab Norra portaal VG.

Peaaegu kaks aastat tagasi Hiinas tööle hakanud kaheksakordne olümpiavõitja Björndalen ütles toona, et Hiina koondis on väga noor ja perspektiivikas. Paraku aga ei osalenud Hiina eelmisel hooajal koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu MK-sarjas ning sportlaste tegelik tase on küsimärgi all.