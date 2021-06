GALERII ⟩ Rein Taaramäe võitis järjekordse Eesti meistritiitli

«Minu juunikuu peamiseks eesmägiks oligi edukas esinemine eraldistardi Eesti meistrivõistlustel. Trenni olen viimasel ajal pigem vähe teinud, ca 2 tundi korraga, et Vueltaks võimalikult hästi välja puhata,» kommenteeris Taaramäe pressiteate vahendusel, et ootab juba augustis toimuvat suurtuuri.

Eesti rattaprodile meeldis ka võistlustrass, mis lookles pidevalt üles-alla ja paremale-vasakule. «Ilmselt oli see ka minu eelis, sest just tõusudel liikusin Normanist kiiremini.»

Järgmise stardi teeb Taaramäe juba sel pühapäeval Valgas toimuvatel Eesti meistrivõistlustel grupisõidus. «Usun, et minu eelis on see, et mul pole tänu tänasele enam võistlusstressi ja saan vabalt võtta. Eesti poiste vastu on raske meie teedel saada, aga annan endast parima. Esimene Euroopas toimuv võidusõit on Tšehhi velotuur ja siis juba Vuelta,» võttis Taaramäe tänase sõidu ja plaanid kokku.