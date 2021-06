Kurnatud Nadal võtab aja maha ning annab valusa põntsu Hispaania olümpiakoondisele

Maailma kolmas reket tõdes, et ei ole lihtsalt enam nõnda noor ja taastumine võtab oluliselt kauem aega. «Tahan öelda, et ma pean loobuma nii Wimbledonist kui ka Tokyo olümpiamängudest. See otsus polnud kerge, kuid kuulasin seekord oma keha ja abilisi.