Eesti krossisõitja põdes enesele teadmata läbi koroonaviiruse, kuid tundis alles hiljem selle mõjusid

Kahro hooaja avastart polnud kõige parem ning pärast võistlust tundis ta meeletut kurnatust. Peagi sai ta kõigele jälile. «Minu konditsioon pole olnud just normaalne viimasel ajal ning olen ennast tundnud väga väsinult ja sestap pidin väikese pausi võtma. Lõpuks sain teada, et olen koroonaviiruse läbi põdenud,» selgitas Kahro sotsiaalmeedias.

Kui selles poleks midagi erilist, siis Kahro isegi ei teadnud, et ta koroonaviirusega nakatunud oleks. Ta tundis end küll kuu tagasi veidi heledalt, kuid ei midagi liiga hullu. «Kui kuu tagasi treeninglaagrist tulime, siis tundsin end veidi kehvasti, kuid kõik läks üle. Nüüd on siiski märgata, et koroonaviirus on oma jälje jätnud.