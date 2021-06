Kakumäel saab näha tipptasemel rannavõrkpalli

«Viimastel aastatel tekkinud igapäevaselt treenivad rannavolle nais- ja meespaarid on tõstnud tiputaset märgatavalt kõrgemale. Ala on leidnud tänu rannahallidele suure menu ja seda tõestavad iga etapi osavõtjate arvud,» ütles Lipp.

Möödunud aastal osales Haven Kakumäel toimunud etapil üle 70 võistkonna. Endine tippvõrkpallur ja Teras Beachi esindaja Rivo Vesik ütles, et sel aastal loodetakse Haven Kakumäel toimuval turniiril osalevate mängijate arvu veelgi ületada ja publikul on loodetavasti võimalus näha ka tugevate välispaaride mängu.

«Rannavolle tase on läinud paremaks, paare on rohkem ning ka harrastajaid,» sõnas Vesik. «Maailmakarika mõistes on Eesti esimene ja teine paar kindlasti tugevad ning neil on ka veel võimalus pääseda olümpiale.»