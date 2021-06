Ott Tänak: Keenia ralli tuleb metsik kogemus

«Safari ralli on minu jaoks uus etapp. Ma pole kunagi Aafrikas käinud. Ootan võistlust, kuid ilmselt kujuneb sellest omamoodi seiklus,» arutles Tänak Hyundai pressiteates.

«Olen näinud videoid mõnest eelnevast võistlusest. See on üks neist rallidest, kus tuleb esimesena lõpetamiseks üldse finišisse jõuda. See paistab metsik-metsik koht. Kindlasti hoopis midagi erinevat ülejäänud kalendrist. Midagi erilist. Loodetavasti läheb kõik hästi.»