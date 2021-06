Neuville'il on prioriteedid paigas: näeme Keenias sebrasid, elevante ja kaelkirjakuid!

«Läheme Keeniasse teadmisega, et peame tulemust tegema. Aga teame ka seda, et võistlus tuleb väga keeruline. Kõik katsed on nõudlikud ja salapärased kõigile kolmele tiimile. Enne avakatset tuleb veel korralikult eeltööd teha,» arutles Adamo.

«Õnneks oleme näidanud, et meie i20 masinal on kruusal piisavalt kiirust. Paraku pole õnnestunud seda tulemuseks vormistada. Eesmärk on teha võistkondlikult tugev esitus, et üldarvestuses tiitlivõimalusi parandada.»