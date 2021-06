Keenias sõideti autoralli MM-etapp, kui Rovanperä oli ainult aastane: isa on mulle palju lugusid rääkinud

«Keenia ralli on kindlasti väga huvitav ja uus võistluspaik kõigi jaoks. Samas on see kuulunud tõeliste klassikute hulka MM-sarjas. Kui siin viimati sõideti, siis osaled ka minu isa, kes rääkis mulle palju lugusid sellest ning olen näinud ka mitmeid videosid,» selgitas Rovanperä.