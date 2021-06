PM BELGIAS ⟩ Kollo Kortrijki õnnetust saalist: lõpetame selle jutu ära, ise tuleb peeglisse vaadata

Nurgaründaja Kristo Kollo ei tahtnud pärast kohtumist õnnetu saali kohta aga midagi kuulda, lausudes otse ja ausalt, et selle kaotuse sepistasid mehed endale ise.

«Lõpetaks selle saali süüdistamise ära. See, et meil on siin kehv minevik, seda ei saa endaga kaasas kanda,» alustas Kollo. «Siin tuleb ikkagi peeglisse vaadata. Kui oled 2:0 ees... raske on midagi kommenteerida. Ilmselgelt lasime ise jala sirgu, muutusime pehmemaks ja oligi karistus käes. Ega nemad väga juurde ei pannud: kui siis servil.»

«Esimesed kaks geimi me ei lasknud neil mängida. Nad ei saanud ühtegi temporünnakut, kogu mäng käis positsioonidelt 4, 2 või 1. No johaaidii! Kolmas-neljas-viies geim oli meie serv pehmem ja igasugune kaitsliikumine muutus ka pehmemaks. Selle taha tänane mäng jäigi. Me oleks pidanud nahhaalsuse ja agresiivsuse lõpuni säilitama, aga noh, mis seal ikka,» sõnas nurgaründaja pärast kohtumist frustreerunult.