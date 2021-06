ORC avamerepurjetamise Eesti Meistrivõistluste teise päeva järel liidrid Olympic ja Katariina II

Nelja sõidu kokkuvõttes tõusis A klassis liidriks enne viimast võistluspäeva Jahtklubi Dago meeskond jahil Olympic (X-41) kapten Tiit Vihuli juhtimisel, skoorides täna 4-1-8. „Kuna tänased ilmaolud olid ebaühtlased, siis kajastus see ebaühtlus kõigi jahtide tulemustes. Kindlat liidrit välja ei kujunenudki. Kes parema tuule kusagilt võitis, see oli ees – meil täna ühel korral see õnnestus ja kaks korda ei õnnestunud. Ja isegi kui kolmandaks sõiduks tuul tõusis, oli ta nii muutlik ja tegi võimalused üsna loteriiks. Täna ei mänginudki rolli, kas oled kiire jaht või mitte – kui tuulega võitsid, siis olidki võidumees. Ka homne päev lubab sarnaseid olusid ja siin on raske ennustada, kelle kuidas läheb.“