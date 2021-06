Eesti rallisõitjad ammutasid Poolast infot ja näitasid progressi

Tänavu autoralli Euroopa meistrivõistlustele keskenduvad Poom – Garrod said Poolas juurde palju väärtuslikke kogemusi, mida järgmistel rallidel enda kasuks pöörata. Arvestades, et see oli Poom – Garrodi esimene ühine võistlus kruusal Citroën C3 Rally2 autoga, siis jäid mehed hooaja esimese ERC ralliga rahule.