ORC avamerepurjetamise A ja B klassi tänavused Eesti meistrid on Forte ja Katariina II

Pühapäevane ilma ja purjetamisolud ei erinenud palju laupäevast. Küll aga tegi rõõmu see, et tuul oli pühapäeval veidi tugevam ja vähem muutlik ning peavõistlusjuht Madis Ausman sai võistlussõite alustada planeeritud ajal ning neid ka edasi lükata ei tulnud. Reipa SSW tuulega saadi järjest ära purjetada veel kolm kavas olnud vastutuule-allatuule lühirajasõitu. Kuna kokku sai peetud kuus lühirajaetappi, siis võimaldas see punktiarvestuse kohaselt ka kahe halvima lühirajasõidu mahaviset koondtulemustest. Avameresõidu tulemus lisati koondarvestusse koefitsiendiga 1,4 ja see mahaviskamisele ei kuulunud. Võistlus oli pingeline ja selle tase kahtlemata väga kõrge. Augustikuus Tallinnas toimuva Alexela ORC avamerepurjetamise MMi ootuses pakkus see lühendatud kujul ka sama formaati, mis 6.-14. augustil purjetajaid ees ootab.