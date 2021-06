Ikka on. Ülemäära ma ei muretse, asjad liiguvad rahulikus taktis ja õiges suunas, täpselt nagu ühe väikse riigi koondises peavadki. Ülemäära pole mõtet rapsida. Meil tulebki hoida seda gruppi võimalikul laiana ning aeg on näidanud, et kui mõni mees ongi vahepeal puudu, siis meeskond mängib ikka normaalselt. Ega tulemused suure hooga ja üleöö niikuinii ei tule, peabki olema rahulik. See on loogiline protsess, kus tuleb olla kannatlik ja oodata õiget hetke, mil kõik klapib. Siis võib tulla ilusaid asju.