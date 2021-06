Leok nõnda lihtsalt ei loobu ja soovib MM-sarjas end veelgi proovile panna

Nagu arvata oli, ei suuda Leok tsiklisadulast nii lihtsalt maha tulla. Juuni alguses käis ta poegade Travise ja Sebastianiga Poolas kirderegiooni EM-etapil ning otsustas sisuliselt viimasel minutil ka ise stardipuu taha astuda. «Põhimõtteliselt otsustasin võistluspäeva hommikul, et teen suurte võistlustel ise ka kaasa. Mõtlesin, et kui tahan MM-etapil startida, siis pean selleks vormi koguma,» selgitas Leok.

Septembris toimub Sardiinias MM-etapp, mille kõrval sõidetakse ka 85 cm3 klassi Euroopa finaalvõistlus. Kui kaks Taneli poega ja ka venna Aigari võsuke on sellel võistlusel stardis, lubas MM-klassis rajale tulla ka Tanel Leok. «Kui kõik Leokid on Sardiinias stardis, siis tahaks kangesti ise ka seal võistelda. Esialgu on plaan ikkagi kaks MM-etappi kaasa teha. Kui Sardiinias oleks rajal neli Leokit, oleks see juba midagi,» rääkis Leok teatepulga üleandmisest järgmisele põlvkonnale.