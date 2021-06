Jalgpallur päästis Soomes teadvusetult lamanud konkurendi elu: ta ei saanud enam hingata

Kiirelt kohale jooksnud Åke nägi, et kõik pole kannatanuga korras ja osutas talle esmaabi. «Minu esimene mõte oli, et ta on enda keele alla neelanud. Ta ei hinganud ja olin varasemalt kuulnud sellistest juhtumitest. Proovisin kiiresti midagi tema heaks teha,» sõnas keskkaitsja.