Sel nädalavahetusel sõidetakse autoralli MM-sarjas hooaja kuues etapp, milleks on Keenia Safari ralli. Sõitjate jaoks on see üsna tundmatu paik ning nõnda võib teel esineda palju ootamatusi. Ühega neist pidi Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja juba kohtuma.