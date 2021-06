Ralliportaal: Evans jätkab Toyotas ka tuleval hooajal, Lappi võib hakata Ogier'ga autot jagama

Autoralli MM-sarjas on vaikselt loksumas paika ka sõitjatekohad järgmisel hooajal. Kui Hyundai on juba teatanud, et nii Ott Tänak kui ka Thierry Neuville jätkavad nende ridades, siis Toyota ühtegi avaldust pole teinud. Siiski annab ralliportaal Dirtfish teada, et nende allikate sõnul jätkab Elfyn Evans just Jaapani autotootja rallimeeskonnas.