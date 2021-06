Spordi lühiuudised

Flora ja Tulevik noppisid kolm võidupunkti

Pärast väikest pausi jätkus kodune jalgpalli meistriliiga kahe mänguga, kus üllatusi ei sündinud. Tiitlikaitsja FC ­Flora alistas Tartus sealse ­Tammeka 3:0, kusjuures lõppseis oli tablool juba vaheajaks. Skoori avas 18. minutil Markus Poom. 24. ja 41. minutil lisas kaks tabamust Rauno Sappinen, kes on sel hooajal löönud 11 väravat. Ses arvestuses on ühe enamväravaga liider Zakaria Beglarišvili (Levadia). Viljandi Tulevik sai Pärnus 1:0 jagu sealsest Vaprusest, värava lõi ­seitsmendal üleminutil Nikita Komissarov. ­Tabeli tipus on Levadia 34 (14 mängust), Flora 32 (12) ja Paide 30 (14) punktiga.