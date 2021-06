Itaalia peatreener Roberto Mancini vahetas peaaegu terve põhikoosseisu välja, aga see ei võtnud tema hoolealuste tuure maha. 39. minutil andis Marco Verratti karistuslöögi ning Matteo Pessina muutis karistusalas õrnalt palli suunda. Sellest piisas, et see suunduks täpselt posti kõrvalt Walesi koondise väravavõrku.