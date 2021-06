Andy Murray: mängin nagu jääks see mu viimaseks Wimbledoniks

«Mul on olnud nii palju vigastusi ja ebaõnnestumisi, et enam ei saa milleski kindel olla. Ma tahan minna igale turniirile nagu see jääks mu viimaseks, nii saan kindlaks teha, et annan endast alati maksimumi. See Wimbledon ei ole erandiks,» vahendab Tennis Head 34-aastase šotlase sõnu.