Kalev Cramo sai järgmiseks hooajaks treenerid paika

«Mõistagi oleme klubis rahul, et treeneritebrigaad on ka sel aastal valmis meiega jätkama. Senine koostöö on sujunud väga hästi ja me ei näinud põhjust miks peaksime toimivat süsteemi lõhkuma. Treenerid on vaatamata viimastele keerulistele hooaegadele väga head tööd teinud nii tulemuste näol kui ka mängijate arendamisel,» kommenteeris Kalevi mänedžer Ramo Kask.