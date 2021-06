Levadia tugevdas euromängude eel ennast Kalju endise kapteniga

Uggé on Premium Liiga jälgijate jaoks ammune tuttav, sest aastatel 2016–2019 mängis ta Nõmme Kalju särgis 117 mängus ning lõi 18 väravat.

«Tore on Eestisse tagasi tulla! Tunnen end imeliselt! FCI Levadia meeskond võttis mind väga hästi vastu, kaaslased on suurepärased! Ma ei ole saanud paar nädalat korralikult treenida, nüüd hakkan samm-sammult vormi taastama. Ootan põnevusega eelseisvaid Premium Liiga mänge ning annan endast parima, et meeskonda aidata,» ütles Uggé klubi pressiteenistusele.