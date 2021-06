Olümpiapiletit jahtivad rannavõrkpallurid astuvad jaanilaupäeval võistlustulle

Otsustav finaalturniir toimub nii meestele kui naistele Hollandis Haagis 23.-26. juunini. Mängitakse play-offi süsteemis riik riigi vastu. Esmalt lähevad vastamisi ühe riigi esiduo ja teise riigi teine paar. Teises mängus kohtuvad ülejäänud kaks paari. Kui seis jääb 1:1, peetakse otsustav mäng, kus kumbki riik saab ise otsustada, kelle ta väljakule saadab. Tokyo olümpiale pääsevad vaid turniiri võitjad.

Eestit esindavad meestest Kusti Nõlvak – Mart Tiisaar ning Timo Lõhmus – Dmitri Korotkov. Hollandit esindavad Yorick de Groot – Stefan Boermans ning Christiaan Varenhorst – Ruben Penninga.

Naistest moodustavad koondise Heleene Hollas – Liisa Soomets ning Renate Pikk – Juudit Kure-Pohhomov. Hollandi paarid on Raïsa Schoon – Katja Stam ja Marleen Ramond-van Iersel – Pleun Ypma.

Finaalis ehk kolmandas ringis võitlevad olümpiapiletite nimel vaid need mängijad/koondised, kes pole veel olümpiapiletit kindlustanud, lisaks 15 koondisele osaleb finaalis korraldaja. Tokyo olümpiale pääsevad vaid turniiri võitjad.

Mõlemad koondised saavad mängida peaväljakul ja kohtumistest näeb otsepilti CEVi YouTube´i kanalil.

Ajakava:

Naiskond alustab mängudega kell 18.00, kui kohtuvad Pikk – Kure-Pohhomov ja van Iersel – Ypma. Kell 19.00 lähevad teises mängus vastamisi Hollas – Soomets ja Schoon – Stam. Otsustav mäng peetakse vajadusel kell 22.30.

Eesti meeskond alustab mängudega homme õhtul kell 20.30, kui Lõhmuse – Korotkovi vastaseks on De Groot – Broemans. Nõlvak – Tiisaar mängivad Varenhorsti – Penningaga kell 21.30. Otsustav mäng peetakse vajadusel kell 23.30.

Mart Tiisaar ütles, et Hollandi näol on tegu tugeva vastasega, ent ka Eestil on omad võimalused. «Mängisime hollandlastega Mehhiko MK-etappidel treeningutel. Esipaar on väga tugev ja ka teine duo on sel hooajal teinud hea edasimineku, saanud MK-etappidel kvalifikatsioonist edasi ja teeninud kõrgeid kohti. Eks ma asetuste põhjal aimasin, et võime Hollandiga minna kokku, aga pigem tunnen heameelt tugeva vastase üle,» sõnas Tiisaar.

«Kõik on meie endi kätes, meie edu sõltub mitte niivõrd füüsilisest vormist, vaid vaimsest poolest. Kui suudame hea häälestusega tegutseda, siis on kõik võimalik,» lisas mängija, kellele andis positiivse tõuke hiljutine isaks saamine. «Kindlasti on see olnud ainult positiivne ja naudin uut rolli täiega. Ka spordi mõttes annab see justkui lisatõuke.»

Eesti esiduo liige Liisa Soomets ütles, et loos on raske, aga niisama midagi ei kingita. «Pole kõige lihtsam loos muidugi, aga alati on varianti, muidu poleks mõtet seda asja tehagi. Schoon ja Stam on MK-sarjas korralikult mänginud, kuigi nad on üsna noored veel. Tore on, et saame mängida peaväljakul ja kavatseme seda kõva kogemust kindlasti ka nautida, sest MK-sarjadele pole me veel peale saanud kahjuks ja sellist kogemust on vähe.

Sellest on väga kahju, sest oleme palju tööd teinud ja ka toetajad on olemas. Aga eks MK-sarjas «karussellile» pääseda ongi algul keeruline,» kommenteeris Soomets, keda on seganud põlvevigastus. «Mängudes on adrenaliin üleval ja seal ei sega, küll aga trenni tegemist. Aga usun et Hollandis saan mängida nii nagu vaja. Sügisel tuleb ilmselt siiski lõikusele minna.»