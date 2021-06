Tänak: olud pole nii ekstreemsed, kui 20 aastat tagasi, kuid katsetel tuleb ikkagi ennekõike ellu jääda

Praeguseks on Tänak ja tema paarimees Martin Järveoja rallitrassiga juba tutvunud ning saarlane tunnistas, et kuigi liiga suurt ettekujutust neil oludest polnud, siis on olud veidi halvemad, kui nad eeldasid.

«Teed on võib-olla natukene kehvemas seisukorras kui arvasime,» tunnistas Tänak võidukihutamisele eelnenud virtuaalsel pressiistumisel. «Olud pole vast nii ekstreemsed kui 20 aastat tagasi, kuid [see] ikkagi erineb tavarallist. Pigem ikka selline cross country.»

«Enamus kiiruskatsed on sellised, kus tuleb ellu jääda. Olud on erinevad, aga üldiselt igal katsel on oma kohti, mis tahavad pigem läbisõitmist kui võidusõitmist. Kõik katsed on piisavalt väljakutsuvad ning see ralli on vaja ennekõike lõpetada,» kordas saarlane vana tõetera. «Meie esimene eesmärk on ralli lõpetada. Siin ei saa kohe stardist võidu peale minna, sest siis võib ralli kiirelt läbi saada.»

Tõsisemad rallisõbrad mäletavad kindlasti, kuidas omal ajal oli Safari rallil igal autol oma helikopter, kes sõitjat loomakarjade eest hoiatas. Praegu asjad enam nii ei käi ning Tänaku sõnul tulebki loota lihtsalt õnnele, et ükski loom ega lind suurel kiirusel tee peale ei roniks.

Kuigi ametlikult on Keenia ralli näol tegemist kruusaralliga, siis Tänaku sõnul see päris nii pole. «Kruusa on suhtkoht vähe: väga üksikud lõigud on sellised. Pigem on ikkagi liivased või mingid sellised kuivanud saviga põlluteed ja muru. Päris teid, mida sõidame, neid on vähe. Pigem on need mingid rajad põldude peal,» selgitas 2019. aasta ilmatšempion, kel õnnestus Portugalis siiski enam-vähem sarnastes tingimustes võidukihutamiseks valmistuda.

Tänavusel hooajal on iga ralli eel mõtiskletud ka selle üle, kuidas uued Pirelli rehvid vastu peavad. Kui halastamatud on Keenia teed selles osas? «Lahtisi kive siin on, seega ega ta kerge olema ei saa. Need kivid võivad olla ka legendi märgitud, kuid sõites hakkavad nad veidi oma elu elama,» lausus Tänak lõpetuseks.