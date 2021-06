Kontaveit: mängima peab ikka täiega. Kui hakkad tagasi hoidma, ei jõua sel tasemel väga kaugele

Kontaveidi võidunumbrid olid 6:4, 3:6, 6:3 ning teises ringis on tema vastaseks turniiri kolmas asetus ja maailma seitsmes reket Bianca Andreescu. Ilmselt toimub kohtumine homme, kuid ametlikku mängukava pole veel avaldatud.

«Oli väga tasavägine mäng ning arvan, et mängisin kolmanda seti lõpus kolm-neli parimat geimi kohtumise jooksul. Sain murde ja tundsid end veidi mugavamalt. See oli ju esimene mäng murul ning pärast paari harjutuspäeva pole kunagi lihtne. Pealegi on siin vihma sadanud,» kostis Kontaveit pressikonverentsil.

Kontaveit ja Kuznetsova pidanuks tegelikult lahingusse astuma eile, kuid vihmasaju tõttu lükati mäng edasi. Ka tänane võistluspäev lükkus vihma tõttu paar tundi edasi, kuid õnneks jõuti kohtumine enne pimeduse saabumist ära pidada.

Eestlanna sõnul on (väga pikkade) vihmapauside ajal palju ootamist. «Enne mängu ei saa midagi suurt teha, sest ei tohi end vaimselt ega füüsiliselt ära väsitada. Natuke peab ikka aktiivne olema, mitte tuppa pikali jääma. Täna polnudki väga hull, sest hommikul sadas vihma, aga mängudega alustati juba lõunast. Sain trenni teha ja vahel oli ka söögipaus.»

Võidust hoolimata tunneb Kontaveit, et ta võiks olla väljakul tiba energilisem. Samas on ta rahul, et suutis Kuznetsova vastu mängida otsustavad geimid väga hästi ning enne järgmisel nädalal algavat ja samuti murul mängitavat Wimbledoni suure slämmi turniiri on tal vähemalt üks kohtumine veel, et murutennisega kohaneda.

Ning seda on vaja, sest pall põrkab murul kiiresti. «Tõrje on kiire põrke juures üks raskemaid elemente,» sõnas ta. «Muidugi, ega täna polnud väga palju pikki punkte, aga ma ei tunne, et oleksin väga hea olnud. Ma ei saa vastase eest küll rääkida, aga tundus, et temagi oli veidi rabe.»

Kas Kontaveit hoiab end Wimbledonile mõeldes praegu paari grammi võrra tagasi? «Mängima peab ikka täiega. Kui hakkad tagasi hoidma, ei jõua sel tasemel väga kaugele. Samas olen natuurilt ettevaatlik inimene. Kui ma ei tunne end katte peal veel päris mugavalt, siis teen lisasammu või ei pidurda nii äkiliselt kui tunnen väga mugavalt. Pealegi võib murul tiba libe olla, õhtul läks õues väga-väga jahedaks ja hämar oli ka. Kindlasti tuli natuke ettevaatlik olla, aga ma ei tee seda teadlikult, see on lihtsalt alateadvuses.»

21-aastast Kanada ässa Andreescut peab Kontaveit väga keeruliseks vastaseks, kuid mõistagi läheb ta väljakule endast kõike andma ning seda ongi vaja, et 2019. aasta USA lahtiste võitjale vastu saada.