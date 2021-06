Räim, Kangert ja Taaramäe panevad ennast proovile kodustel kruusateedel

Stardinimekirjas on värske grupisõidu Eesti meister Mihkel Räim (HRE Mazowsze Serce Polski), kolmekordne võistluse võitja Alo Jakin (Peloton), Tanel Kangert (Team BikeExchange), Rein Taaramäe (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), Norman Vahtra (Israel Start-Up Nation), klubi Ampler Development Team ratturid jt.

Tegemist on omanäolise ja Eestis ainulaadse võistlusega, mis liigitub küll maanteerattasõidu alla, aga rada vürtsitavad asfaldilõikude vahele pikitud kruusateede lõigud. Võistluse distantsid on sellel aastal 95,4 km, 66,5km ja 25,8 km.

Selleks, et rada oleks huvitavam ja võimaldaks rohkem atraktiivseid lõpulahendusi, on sellel aastal lisatud kõikidele distantsidele 3,3 km pikkuse kruusalõiguga lõpuring ümber Sangaste lossipargi, mis sisaldab endas ka 12protsendiga lõpuosaga tõusupõntsu.

95 km distants on seitsme kruusalõiguga ja antud distantsil võtavad mõõtu eliitratturid, soovi korral ka tugevamad harrastajad.

Eelmisel aastal esmakordselt kavas olnud harrastajate distants osutus ootamatult populaarseks ja sellest tulenevalt on keskmine distants kavas ka sel aastal. Keskmise distantsi pikkuseseks on 66,5 km ja sellel rajal tuleb läbida kuus kruusalõiku. Keskmine distants on mõeldud jõukatsumiseks naistele ja kõikidele seenior- ning sportklassi harrastajatele.