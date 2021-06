Viljandi Tuleviku noor ääreründaja suundub Šveitsi

Tuleviku president Raiko Mutle lisas: «See on meie jaoks kahtlemata märgiline üleminek. Mul on hea meel, et Carsoni karjäär Euroopas saab alguse just meie juurest. Samuti see, et oleme suutnud pakkuda piisavalt kvaliteetset arengukeskkonda, läbi mille avanes Carsonil võimalus teha sedavõrd kaalukas edasisamm. Soovime edu ja kordaminekuid!»