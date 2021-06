Napilt pool tundi kestnud avaseti 2:6 kaotanud Kontaveit ei läinud kaotusseisus verest välja lüüa ning otsustas, et võtab teist setti nagu see oleks alles mängu algus. «Vastane mängis väga-väga hästi ja pani mind väga palju surve alla. Tal on lamedad löögid, mis on muru peal väga efektiivsed, mis toimisid,» rääkis Kontaveit pärast mängu Eesti ajakirjanikele.