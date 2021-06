Ogier suurest kaotusest: sel nädalavahetusel Keenias pole kaks minutit liiga suur vahe

Ogier probleemid algasid kolmandal kiiruskatsel, kus jäid teepervele nii Dani Sordo kui ka Elfyn Evans . Prantslasel pidi tegelema vedrustuseprobleemiga. «Pole suur üllatus, et sõitjatel raskused tekkisid, kuid ma ei oodanud neid nõnda vara. Ma kaotasin vedrustuse auto esiosas ning seetõttu pidin rahulikult sõitma.

Otseselt katki midagi polnud, aga õli ei liikunud enam korrektselt, kuid ma ei tea kuhu see kadus,» selgitas prantslane, kes enda sõnul millelegi otsa ei sõitnud.

Hetkel jääb Ogier liidrist küll maha enam kui kaks minutit, kuid tema sõnul pole see kaotus Keenias just liiga suur. «Sellel nädalavahetusel pole see kaks minutit kindlasti palju. Ma ei oska isegi arvata, mida meid tänane päev veel ees ootab,» jätkas prantslane, kes kirjeldas Keenias sõitmist justkui liival surfamist.