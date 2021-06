Keenia Safari ralli on justkui teekond tundmatusse ja seda tunnistasid kõik autoralli MM-sarja sõitjad. Sellises situatsioonis on kerge ka aimamatutes kohtades eksida ning just nõnda juhtuski mitme tipptegijaga. Samuti esines probleeme, mis lihtsalt ei sõltunudki rallimeestest endist. Just viimase küüsi jäi ka Eesti rallimees Ott Tänak.