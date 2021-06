Korvpallikoondist ootab suvel ees kolm sõprusmängu

Eesti meeste korvpallikoondis alustab täismahus suvise treeningprogrammiga tuleva nädala esmaspäeval. Rahvusmeeskond teeb korvpallikodus tööd 23. juulini ning seejärel mängitakse kolm kontrollkohtumist –29. juulil minnakse ametlikus maavõistlusmängus vastamisi Islandiga ning 2.–6. augustini osaletakse kontrollturniiril Helsingis, kus vastasteks on Soome ja Taani. Eesti koondise peatreener Jukka Toijala rõhutab, et tänavune suvi on järgmise aasta EM-finaalturniiri silmas pidades äärmiselt oluline.

28. juunil alustab korvpallikodus ehk Nord Cramo spordihoones suvist treeninglaagrit ligi 20 mängijat. Hiljem lisanduvad 3x3 koondisega Rumeenias EM-valikmängudel pallivad Rauno Nurger, Rait-Riivo Laane ja Jaan Puidet. USA-st on juulis lisandumas Matthias Tass ja Leemet Böckler. Kuigi mängijate ring on lai, siis paraku on ka palju vigastatuid. “Kahjuks peame toimetama kahes grupis – need, kes saavad täies mahus trenni teha ja need, kes taastuvad vigastustest. See suvi tuleb natuke teistsugune kui möödunud aastal,” kommenteeris rahvusmeeskonna peatreener Jukka Toijala. Taastujate hulka kuuluvad Siim-Sander Vene, Martin Paasoja, Kregor Hermet, Sten-Timmu Sokk, Siim-Markus Post, Tanel Kurbas, Kaspar Treier ja Sander Raieste.

«Ma ei tea, kas nendest nimedest keegi sel suvel üldse kontakttrenni teha saab. Pigem keskenduvad nad taastumisele ja uueks hooajaks valmistumisele. Taktikalises mõttes saame aga edasi liikuda. Samuti annab praegune olukord võimaluse noortel mängijatel ennast tõestada ja sügisel kui algavad MM-valikmängud, on meil suurem hulk mängijaid, kes on koondise süsteemi ja nõudmistega kursis,» rääkis Toijala.

Peatreener rõhutab, et suvine korvpallikodu programm on koondise suuri eesmärke silmas pidades hädavajalik. «Tavapäraste akende ajal ei ole meil eriti aega ja võtame läbi need asjad, mida oleme varem teinud. Suvel saame nii kaitses kui rünnakul proovida uut taktikat. Kui me tahame tulevikus Euroopa tipptasemele jõuda, siis peame üha rohkem koos treenima.

Me saame aru, et suvi on noorte jaoks individuaalsete oskuste ja füüsise arendamise aeg, aga me peame ka Eesti koondise mängu arendama. Iga ühistreening arendab meid võistkonnana.»

Kuigi korvpalli EM-finaalturniir leiab aset alles tuleva aasta septembris, on käesolev suvi mängijatele parim aeg tõestamiseks. «Järgmisel suvel keskendume rohkem mängudele kui treeningutele. Ütleme nii, et võitlus koondisesse pääsemiseks on juba alanud. Mängijad peavad igal treeningul näitama, et nad tahavad rahvusmeeskonda kuuluda. Minu jaoks saab olema raske otsus enne EM-I 12 meest välja valida,» sõnas soomlane.

«Meil on väga hea meel, et saame sel suvel kolm tugevat mängu. Kuna taastujate nimekiri on pikk, siis saame anda võimaluse noorematele mängijatele. Island ja Taani valmistuvad augustis algavaks MM-eelkvalifikatsiooniks, seega peaksid nad olema parimas võimalikus koosseisus.

Kõik kolm vastast viljelevad natuke erinevat mängustiili, mistõttu saame katsetada erinevaid taktikalisi nüansse. Meie jaoks on tegemist väga vajalike kontrollmängudega. Eriliselt hea meel on selle üle, et loodetavasti saame Islandi vastu mängida kodupubliku ees,» rääkis Toijala kontrollkohtumistest.