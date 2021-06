Teenitult avapäeva poodiumil lõpetanud Katsuta: mul on väga kahju Rovanperäst, olen isegi kurb

Kui avapäeval esines mitmetel sõitjatel suuri probleeme, siis Katsuta suutis neid kõik vältida. Ta kinnitas, et täiesti probleemideta pole võimalik Keenias sõita, kuid seni on tal kõik hästi.

«Tõeline seiklus on vast õige sõna, millega Keenia ralli avapäevale tagasi vaadata. Mul on väga kahju Kallest ja tegelikult olen lausa kurb,» selgitas Katsuta, kes tundis avapäeva viimasel kiiruskatsel katkestanud Kalle Rovanperäle.

Katsuta tunnetas selgelt, kus oleks mõistlik suruda ja millal mitte. Nõnda ongi tulemuseks teine koht avapäeva lõpuks. Samas kinnitas ta, et liiga lihtne see ülesanne polnud. «Siin on lihtsalt nii palju kohti, kus pole võimalik kive vältida. Auto sai mitmel korral ka kahjustada, kuid see on Safari. Mul on autost lihtsalt kahju.»