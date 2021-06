Kalju madistas Floraga, Anier lõi oma hooaja 11. värava

Pikka aega tundus, et kummalgi võistkonnal ei õnnestu oma tahtmist saada, kuid päris kohtumise lõpus, 80. minutil, tekkis Floral siiski esimene arvestatav võimalus, mille Rauno Alliku ka külmavereliselt väravaks vormistas. See tähendab, et Flora on nüüd kaotuseta püsinud 31 Premium liiga kohtumist järjest. Nendest 28 on lõppenud rohevalgete võiduga.