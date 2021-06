Odaviske superstaar tegi soomlaste suunas valusa torke

Esmalt alustas 2017. aastal maailmameistriks tulnud Vetter kiitusega. «Kuortanes on head treeningtingimused ja siin on tore puhata. Mulle meeldib siinne vaikus: see on hetk, kui vaim saab puhata. Soomes on kõik väga puhas. Ka lennujaamas olid inimesed abivalmid. See on muidugi alati kahepoolne: kui oled ise sõbralik, saad seda ka vastutasuks,» kiitis Vetter Iltalehtile antud kommentaaris põhjanaabreid.